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10:08 28.07.2023

ЗСУ в четвер вели контрнаступ на трьох ділянках і досягли успіхів - ISW

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ЗСУ в четвер вели контрнаступ на трьох ділянках і досягли успіхів - ISW

Українські сили продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 27 липня і домоглися успіхів на деяких ділянках, водночас не здійснювали значних механізованих атак на південь від м. Оріхова Запорізької області, йдеться в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

"27 липня українські війська продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися на південь від Бахмута, у прикордонному районі Запорізької та Донецької областей та на заході Запорізької області", - йдеться у зведенні.

Повідомляється, що президент України Володимир Зеленський 27 липня оприлюднив кадри, на яких видно, як українські сили звільнили Старомайорське. Російські джерела стверджували, що 27 липня українські сили знизили інтенсивність атак біля Роботиного після лобового штурму, який прорвав оборонні позиції окупантів на північний схід від населеного пункту.

"Відеозапис із геолокацією, розміщений 27 липня, дає змогу припустити, що українські сили можуть діяти в районах, які перебувають далеко попереду від того місця, де вони могли перебувати за консервативними оцінками ISW", - ідеться у зведенні.

При цьому в російському інформаційному просторі активізують спроби зобразити український контрнаступ як такий, що не вдався, і суттєво завищують українські втрати, зазначають аналітики.

Повідомляється, що міністр Великої Британії щодо стану збройних сил Джеймс Гіппі заявив, що українські сили проявляють "належну обережність" і виправдовують поточні очікування.

За даними ISW, російські окупаційні війська 27 липня вели наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській областях, у Бахмуті Донецької області, на лінії Авдіївка-Донецьк, а також у районі межі Донецької та Запорізької областей, водночас підтверджених просувань зафіксовано не було.

 

Теги: #війна #isw

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