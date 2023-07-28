Події

07:52 28.07.2023

Втрати окупантів за добу становили 560 одиниць особового складу

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Втрати окупантів за добу становили 560 одиниць особового складу

Втрати російських окупантів за добу становили 560 одиниць особового складу, 4 танки, 14 бронемашин, 30 артсистем, 11 БПЛА і 11 од. автотехніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 244830 (+560) осіб ліквідовано, танків - 4190 (+4) од, бойових броньованих машин - 8161 (+14) од, артилерійських систем - 4775 (+30) од, РСЗВ - 698 (+0) од, засобів ППО - 458 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 311 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4007 (+11), крилатих ракет - 1347 (+0), кораблів/катерів - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7240 (+11) од, спеціальної техніки - 709 (+1)". - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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