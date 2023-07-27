ЄС направив до Греції пожежні літаки

Європейська комісія (ЄК) відправила дев'ять пожежних літаків на боротьбу з природними пожежами у Греції, повідомив у четвер представник ЄК Балаш Уйварі.

"Єврокомісія мобілізувала загалом дев'ять пожежних літаків - це одна з найпотужніших підтримок за останні роки", - поділився Уйварі у твіттері.

Тим часом грецька влада раніше в четвер повідомила про вибух на складі боєприпасів ВПС Греції в населеному пункті Неа Анхіалос на острові Волос. Нині проводиться евакуація працівників складу та людей, будинки яких розташовані поблизу об'єкту. Декілька людей отримали травми.

Причини вибуху поки невідомі, але раніше в четвер з'явилися повідомлення про те, що в найближчому місті Волос природні пожежі набули серйозного масштабу. Через них закрили частину однієї із найбільш завантажених автомагістралей, рух залізничного транспорту здійснюється із затримками.

Також у четвер стало відомо про те, що природні пожежі в Греції досягли околиць Афін.

Зокрема, вогонь неподалік столичного передмістя Кіфісія поширювався швидко через сильний вітер. Однак для гасіння цієї пожежі задіяли кілька гелікоптерів і пожежних бригад, і в результаті її вдалося згасити.

Пожежні на Родосі десятий день борються з бурхливими пожежами. Влада острова сподівається, що до вихідних пожежі на Родосі вдасться загасити.

Тим не менше, у шести районах Греції поки що зберігаються високі ризики виникнення нових пожеж.

Повідомляється також про нові осередки спалаху в лісах на острові Евбея.

На ситуацію в Греції вплинула теплова хвиля, що охопила південну Європу та Північну Африку, де екстремальна спека створила умови для виникнення та розвитку лісових пожеж.

Стихія також охопила ліси Корсики та департаменту Приморські Альпи на південному сході Франції.

Італійські пожежники на Сицилії поки не можуть взяти під контроль лісові пожежі, що вирують із початку тижня. Через сильний вітер і суху спекотну погоду вогонь швидко поширюється і наближається до великих міст. Повідомляється про трьох загиблих.

Представники кількох регіонів Італії звернулися до влади із закликом оголосити надзвичайний стан.

Сотні пожежників також працюють у охоплених вогнем лісах поблизу хорватського Дубровника.

Крім того, в деяких частинах Іспанії також як і раніше вирують пожежі. На Канарських островах рятувальники евакуювали мешканців кількох сотень сіл. На острові Гран-Канарія вогонь знищив лісові масиви на території 200 га.

Вогонь поширюється у лісах Туреччини. Біля курорту Кемер напередодні пожежники провели велику операцію з гасіння пожеж.

Пожежні в Алжирі та Тунісі також задіяні у гасінні лісових пожеж. В Алжирі вогонь торкнувся лісових масивів у 15 вілаєтах. Повідомляється про 40 загиблих.

У Тунісі, на кордоні з Алжиром, теж склалася непроста ситуація на тлі температури, що наближається до 50 градусів за Цельсієм. Окрім прикордонних районів, повідомляється про лісові пожежі у Бізерті, Беджі та Сільяні.