Липень цього року поб'є світовий рекорд з екстремальної спеки - Гутерреш

Липень 2023 року стане найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень, необхідно вжити термінових заходів щодо боротьби з кліматичними змінами, щоб уникнути катастрофи, заявив Генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Сьогодні всесвітня метеорологічна служба і європейська організація Copernicus опублікували офіційні дані, які підтверджують, що липень 2023 року стане найспекотнішим місяцем у світовій історії", - сказав Гутерреш на пресконференції в четвер.

За його словами, липень поб'є історичні рекорди за температурними показниками, навіть незважаючи на те, що у найближчі кілька днів очікується деяке похолодання.

"Згідно з даними, оприлюдненими сьогодні, у липні 2023 року метеорологи спостерігали три найспекотніші тижні за всю історію й зафіксували найвищу температуру води в океані за липневий період", - додав він.

Генсек ООН також заявив про наслідки аномальної спеки.

"Дітей зносять мусонні дощі, сім'ї тікають від пожеж, робітники непритомніють від палючої спеки. Для величезних частин Північної Америки, Азії, Африки та Європи - це жорстоке літо. Для планети – це катастрофа", - наголосив він.

За словами Гутерреша, "ера глобального потепління завершилася, настала ера глобального кипіння".

У зв'язку з цим Генсек ООН закликав світових лідерів негайно вжити заходів для боротьби з кліматичними змінами, щоб уникнути ще більш трагічних наслідків.

"Лідери мають узяти все у свої руки. Більше жодних вагань, жодних виправдань, жодних очікувань того, що хтось інший почне діяти першим. У нас на це просто немає часу", - заявив він.