Події

18:12 27.07.2023

Липень цього року поб'є світовий рекорд з екстремальної спеки - Гутерреш

2 хв читати
Липень цього року поб'є світовий рекорд з екстремальної спеки - Гутерреш

Липень 2023 року стане найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень, необхідно вжити термінових заходів щодо боротьби з кліматичними змінами, щоб уникнути катастрофи, заявив Генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Сьогодні всесвітня метеорологічна служба і європейська організація Copernicus опублікували офіційні дані, які підтверджують, що липень 2023 року стане найспекотнішим місяцем у світовій історії", - сказав Гутерреш на пресконференції в четвер.

За його словами, липень поб'є історичні рекорди за температурними показниками, навіть незважаючи на те, що у найближчі кілька днів очікується деяке похолодання.

"Згідно з даними, оприлюдненими сьогодні, у липні 2023 року метеорологи спостерігали три найспекотніші тижні за всю історію й зафіксували найвищу температуру води в океані за липневий період", - додав він.

Генсек ООН також заявив про наслідки аномальної спеки.

"Дітей зносять мусонні дощі, сім'ї тікають від пожеж, робітники непритомніють від палючої спеки. Для величезних частин Північної Америки, Азії, Африки та Європи - це жорстоке літо. Для планети – це катастрофа", - наголосив він.

За словами Гутерреша, "ера глобального потепління завершилася, настала ера глобального кипіння".

У зв'язку з цим Генсек ООН закликав світових лідерів негайно вжити заходів для боротьби з кліматичними змінами, щоб уникнути ще більш трагічних наслідків.

"Лідери мають узяти все у свої руки. Більше жодних вагань, жодних виправдань, жодних очікувань того, що хтось інший почне діяти першим. У нас на це просто немає часу", - заявив він.

Теги: #оон #спека #липень

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:14 26.07.2023
Координатор ООН в Україні оглянула наслідки російського обстрілу Одеси

Координатор ООН в Україні оглянула наслідки російського обстрілу Одеси

19:16 25.07.2023
ООН спростувала твердження Москви про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS

ООН спростувала твердження Москви про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS

18:19 20.07.2023
Спека в Європі змінилася бурями з градом, а в США тримаються аномально високі температури

Спека в Європі змінилася бурями з градом, а в США тримаються аномально високі температури

10:08 20.07.2023
У ВООЗ попереджають про підвищене навантаження на систему охорони здоров'я через спеку

У ВООЗ попереджають про підвищене навантаження на систему охорони здоров'я через спеку

21:22 19.07.2023
Кулеба в ООН закликав держави Африки об'єднати зусилля для забезпечення продовольчого експорту з України

Кулеба в ООН закликав держави Африки об'єднати зусилля для забезпечення продовольчого експорту з України

20:31 19.07.2023
ООН має максимально долучитися до питання забезпечення зернової угоди

ООН має максимально долучитися до питання забезпечення зернової угоди

19:22 19.07.2023
Спека не слабшає в європейських країнах, метеорологи фіксують температурні рекорди

Спека не слабшає в європейських країнах, метеорологи фіксують температурні рекорди

08:14 19.07.2023
Температурні рекорди побито в охоплених спекою Франції та Італії

Температурні рекорди побито в охоплених спекою Франції та Італії

23:19 18.07.2023
Голод для Путіна – зброя, як і енергоресурси: Порошенко закликав ООН покарати лідера РФ за "зерновий шантаж"

Голод для Путіна – зброя, як і енергоресурси: Порошенко закликав ООН покарати лідера РФ за "зерновий шантаж"

19:13 18.07.2023
У Запоріжжі за підтримки ООН і "Метінвесту" відкрили перший ком'юніті-центр "Опліч ХАБ" для взаємопідтримки під час війни

У Запоріжжі за підтримки ООН і "Метінвесту" відкрили перший ком'юніті-центр "Опліч ХАБ" для взаємопідтримки під час війни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" розраховує обійтися без відключень е/е в серпні в умовах украй обмежених потужностей генерації

Гутерреш обіцяє продовжувати контакти з усіма сторонами з приводу "Чорноморської зернової ініціативи"

На південь від Бахмута українські воїни поступово рухаються вперед, на північ від міста - відбивають атаки ворога - Маляр

Суд заарештував майно колишнього військкома Борисова та його сім'ї

Рада має намір відновити декларування для чиновників

ОСТАННЄ

В Україні в аварійному стані перебувають 9% мостів - підсумки перевірок

У Полтаві демонтували пам'ятники Пушкіну та Ватутіну

"Укренерго" розраховує обійтися без відключень е/е в серпні в умовах украй обмежених потужностей генерації

Гутерреш обіцяє продовжувати контакти з усіма сторонами з приводу "Чорноморської зернової ініціативи"

Сапери-водолази знешкодили півтонну російську авіабомбу, що лежала на дні Осколу

На південь від Бахмута українські воїни поступово рухаються вперед, на північ від міста - відбивають атаки ворога - Маляр

Танк, із якого окупанти обстрілювали лікарню в Сумській області, передано на потреби ЗСУ

Суд заарештував майно колишнього військкома Борисова та його сім'ї

Рада має намір відновити декларування для чиновників

Двом чиновникам "Київводоканалу" повідомлено про підозру в розкраданні понад 1,7 млн грн на закупівлі насосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА