У Полтаві демонтували пам'ятники Пушкіну та Ватутіну

Працівники полтавського комунального підприємства "Декоративні культури" демонтували вранці 27 липня пам'ятник-бюст радянському генералу армії Миколі Ватутіну, розташований на вулиці Української повстанської армії, та пам'ятник-погруддя російському поету та письменнику Олександру Пушкіну, розташований у Березовому сквері в Полтаві.

Як повідомляється на офіційному сайті Полтавської міської ради та виконкому, демонтовані пам'ятники тимчасово зберігатимуться на території КП "Декоративні культури". Про їхню подальшу долю не повідомляють.

Депутати Полтавської міськради підтримали рішення про демонтаж пам'ятників на сесії 7 квітня 26 голосами із 28 присутніх.