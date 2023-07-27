Двом чиновникам "Київводоканалу" повідомлено про підозру в розкраданні понад 1,7 млн грн на закупівлі насосів

Двом посадовим особам ПрАТ "Київводоканал" та керівнику комерційної фірми повідомлено про підозру в розтраті понад 1,7 млн грн бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України), повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в четвер.

"Київводоканал" оголосив тендер на закупівлю глибинних насосів. З метою привласнення бюджетних коштів посадовці "Київводоканалу" залучили у протиправну схему керівника підконтрольного та наближеного підприємства та уклали з ним договір поставки глибинних насосів за цінами, що значно вищі за ринкові. Різницю у вартості, що сягає понад 1,7 млн грн, учасники оборудки розподілили між собою", - ідеться в повідомленні.

Викрили протиправну схему прокурори спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у м. Києві Головного слідчого управління Національної поліції та слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві.