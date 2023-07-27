Події

15:04 27.07.2023

Голова "Укренерго" радить населенню "про всяк випадок" готувати генератори на зиму

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Голова "Укренерго" радить населенню "про всяк випадок" готувати генератори на зиму

Підготувати до зими або за можливості докупити "про всяк випадок" генератори електроенергії порадив населенню голова правління оператора системи передачі НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Готувати (генератори - ЕР) на зиму! Якщо є можливість докупити якісь автономні джерела живлення - це гарна ідея. Нехай будуть про всяк випадок", - сказав Кудрицький на пресконференції в Харкові в четвер.

За його словами, неможливо спрогнозувати ймовірність блекаутів або відключень е/е, бо це залежить насамперед від характеру й успішності атак російських агресорів, тому підготовка до зими дуже важлива.

"Ми не знаємо, що ворог готує нам на зиму. Що ми можемо - це підготуватися. Є три учасники битви: ЗСУ, енергетики та громадяни України", - зазначив Кудрицький.

Водночас він наголосив, що споживачі можуть суттєво допомогти підготувати енергосистему до опалювального сезону.

"Українці це одна з найбільш генераторооснащених націй, тепер ми маємо стати ще й однією з найбільш енергозберігаючих націй. І це теж потреба часу, питання стабільної роботи енергосистеми", - пояснив він.

Голова ОСП акцентував увагу на необхідності раціонального використання е/е, особливо в години максимальних навантажень на енергосистему ввечері.

"Це не означає відмову від е/е, це означає звикнути раціонально користуватися енергоресурсами", - зазначив Кудрицький.

Як повідомлялося, згідно зі звітом про оцінку енергетичних збитків України, підготовленим у межах програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) і Світового банку, наявна потужність із вироблення електроенергії з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року до 30 квітня 2023-го знизилася вдвічі - з 37,6 ГВт до 18,3 ГВт.

Найбільше постраждала маневрена потужність у системі, яка знизилася на 68% - з 14,3 ГВт до 4,6 ГВт, насамперед на теплових електростанціях. Наявна потужність ядерної генерації знизилася на 44% - з 13,8 ГВт до 7,7 ГВт (Запорізька АЕС), а гідрогенерувальна потужність знизилася на 29% - з 6,6 ГВт до 4,7 ГВт. Доступна потужність ВДЕ знизилася на 24% - з 8,1 ГВт до 6,2 ГВт.

Теги: #зима #підготовка #генератори

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