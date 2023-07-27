Події

14:42 27.07.2023

Інженер Служби доріг у Харківській області допустив неякісний ремонт, збитки оцінюють у 18 млн грн

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Інженера відділу якості, технічного контролю Служби автомобільних доріг у Харківській області підозрюють у службовій недбалості, допущеній під час ремонту доріг у регіоні у 2022 році.

"Співробітник підприємства підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, які фактично виконані не були", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними слідства, це призвело до необґрунтованого перерахування бюджетних коштів на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю, з яким було укладено договір на виконання робіт із ремонту доріг. Завдані у такий спосіб збитки оцінюють у 18 млн грн.

Теги: #дороги #збитки #харківська_область

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