Зеленський відвідав медзаклад на Дніпропетровщині та вручив нагороди медпрацівникам

У межах робочої поїздки до Дніпропетровської області президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де провів зустріч із лікарями та привітав їх із Днем медичного працівника.

"Дякуємо за порятунок наших хлопців і дівчат. За те, що ви віддаєте весь свій час і сили для повернення здоров’я нашим бійцям. Дуже шануємо вас і пишаємося, що в нас є такі лікарі", - наводить слова Зеленського пресслужба.

Окрім цього, президент насамперед побажав медичним працівникам та усім українцям перемоги і зазначив, що лікарі "такі самі герої, як і військові".

Глава Української держави вручив медикам державні нагороди та відзнаки. Зокрема генерал-майор медичної служби Андрій Верба отримав із рук Зеленського нагороду президента України "Хрест бойових заслуг".

"Андрій Верба особисто виконав понад 460 оперативних хірургічних втручань, пов’язаних із вогнепальними та проникними осколковими пораненнями та іншими хірургічними патологіями різного ступеня важкості", - наголошується в повідомленні.