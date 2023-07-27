Стефанчук: У Раді спливає термін подання поправок до законопроєкту про медичний канабіс

У Верховній Раді України спливає термін подання поправок і пропозицій депутатів до законопроєкту про легалізацію медичного канабісу під час підготовки розгляду його в другому читанні, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Наразі спливає термін подання поправок. Подивимося скільки їх буде. І після цього буде організовано роботу, щоб його було винесено до зали з урахуванням тих пропозицій, які якнайкраще забезпечать виконання основної мети цього законопроєкту - щодо знеболювальних для наших воїнів, для тих, хто страждає на невиліковні хвороби, а з іншого боку, - не допустити того, щоб ця індустрія виходила за межі законодавчого поля", - сказав голова Верховної Ради, спілкуючись із журналістами в четвер.

Стефанчук наголосив, що "це два баланси", на унормування яких він очікує від комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування, щоб "з огляду на всі поправки, вони могли винести законопроєкт для другого читання до зали".

Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, наукових та промислових цілях.