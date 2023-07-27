Події

10:19 27.07.2023

Зеленський провів виїзне засідання Ставки в Дніпрі

1 хв читати
Зеленський провів виїзне засідання Ставки в Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача в Дніпрі.

"Розпочали робочий день у Дніпрі. Виїзна Ставка в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", - повідомив президент у своєму телеграмі.

За його словами, учасники розглянули ситуацію на фронті, перебіг наступальних і оборонних дій ЗСУ, забезпечення військ боєприпасами.

"Доповіді головкома Залужного, командувачів Тарнавського та Сирського. Дані розвідки - Буданов. Доповіді заступника міністра оборони Замлинського та командувача сил логістики Гуляка", - написав він.

Крім того, було розглянуто результативність використання наявних систем ППО та посилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень. "(Відзвітував - ІФ-У) командувач Повітряних сил Олещук", - написав Зеленський.

Глава держави також повідомив про завершення всеохопної перевірки військкоматів.

"Одинадцять областей - на особливому контролі", - наголосив президент.

Теги: #ставка #дніпро #головнокомандувач

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:01 24.07.2023
На засіданні Ставки розглянули питання експорту зерна та російських ударів по зерновій інфраструктурі

На засіданні Ставки розглянули питання експорту зерна та російських ударів по зерновій інфраструктурі

14:15 21.07.2023
Зеленський доручив керівництву ЗСУ, ВМС і Мінінфраструктури підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору"

Зеленський доручив керівництву ЗСУ, ВМС і Мінінфраструктури підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору"

14:02 18.07.2023
На засіданні Ставки розглянули питання безпеки портів і морського експорту зерна

На засіданні Ставки розглянули питання безпеки портів і морського експорту зерна

23:38 08.07.2023
Зеленський призначив Півненко командувачем Нацгвардії – ЗМІ

Зеленський призначив Півненко командувачем Нацгвардії – ЗМІ

13:29 05.07.2023
Ставка верховного головнокомандувача розпорядилася посилити північний напрямок - Зеленський

Ставка верховного головнокомандувача розпорядилася посилити північний напрямок - Зеленський

12:50 05.07.2023
Місія МКЧХ в Україні так і не отримала доступу на лівий берег Дніпра після повені - Бауер

Місія МКЧХ в Україні так і не отримала доступу на лівий берег Дніпра після повені - Бауер

20:37 02.07.2023
У Дніпрі в результаті ДТП дістали травми двоє дітей

У Дніпрі в результаті ДТП дістали травми двоє дітей

21:00 01.07.2023
Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

15:05 30.06.2023
Ставка верховного головнокомандувача доручила Залужному і Наєву посилити північний напрямок

Ставка верховного головнокомандувача доручила Залужному і Наєву посилити північний напрямок

07:42 30.06.2023
Сапери продовжують знешкоджувати міни, що опинилися через підрив Каховської ГЕС у Дніпрі та Чорному морі

Сапери продовжують знешкоджувати міни, що опинилися через підрив Каховської ГЕС у Дніпрі та Чорному морі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За ніч силами ППО знищено вісім ударних БПЛА

Сили оборони ліквідували 590 окупантів і збили 40 крилатих ракет

За останні 9 днів атак РФ пошкоджено та частково знищено 26 об'єктів портової інфраструктури та п'ять цивільних суден – Кубраков за підсумками Ради Україна-НАТО

Окупантам варто повертатися з Криму додому, поки кримський міст ще працює

Визнання світом правди про Голодомор стає дедалі впевненішим - Зеленський про рішення Сенату Італії

ОСТАННЄ

Зранку окупанти завдали ракетного удару по коксохімічному заводу в Авдіївці

Більшість "Шахедів" вночі були спрямовані на аеродром Старокостянтинів - Ігнат

Ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини, загинула одна людина - ОВА

Зеленський привітав медпрацівників із професійним святом

Українські війська продовжують наступ на північ і південь від міста Бахмут - речник Генштабу

Унаслідок нічного ворожого удару по Ківшарівці загинула жінка, чотири мирних жителів поранено

Росіяни за минулу добу вбили одного жителя Донеччини, дев'ять отримали поранення

За ніч силами ППО знищено вісім ударних БПЛА

Сили оборони ліквідували 590 окупантів і збили 40 крилатих ракет

Унаслідок нічної атаки РФ пошкоджено освітній заклад, церкву та низку об'єктів у Дніпропетровській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА