Зеленський провів виїзне засідання Ставки в Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача в Дніпрі.

"Розпочали робочий день у Дніпрі. Виїзна Ставка в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", - повідомив президент у своєму телеграмі.

За його словами, учасники розглянули ситуацію на фронті, перебіг наступальних і оборонних дій ЗСУ, забезпечення військ боєприпасами.

"Доповіді головкома Залужного, командувачів Тарнавського та Сирського. Дані розвідки - Буданов. Доповіді заступника міністра оборони Замлинського та командувача сил логістики Гуляка", - написав він.

Крім того, було розглянуто результативність використання наявних систем ППО та посилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень. "(Відзвітував - ІФ-У) командувач Повітряних сил Олещук", - написав Зеленський.

Глава держави також повідомив про завершення всеохопної перевірки військкоматів.

"Одинадцять областей - на особливому контролі", - наголосив президент.