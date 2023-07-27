Ворог може повторно вдатися до атак, зокрема з моря - ОК "Південь"

У складних погодних умовах, на тлі грози і шторму, російські окупанти можуть повторно вдатися до атак, зокрема з моря, інформує полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров у ніч на четвер у телеграмі.

За словами Назарова, "виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати "Калібри".

Водночас, він не відкидає можливість атаки ударними БПЛА.

"Наразі загрози немає, але будьте уважні до сигналів повітряної тривоги", - наголосив Назаров.