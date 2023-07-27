Єрмак поінформував Саллівана про ситуацію на фронті та нещодавні обстріли Одеси

Глава офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, під час якої сторони обговорили актуальну ситуацію на фронті, обстріли РФ історичного центру Одеси та портової інфраструктури, повідомляє пресслужба президента України в середу.

Єрмак поінформував американську сторону про заходи, які реалізують Сили оборони для звільнення українських земель від російських загарбників.

У ході розмови про обстріл РФ центру Одеси та портової інфраструктури Єрмак наголосив на необхідності посилення системи ПвО "для захисту життя людей і недопущення руйнування експортного потенціалу нашої країни, від якого залежить продовольча безпека у світі".

Сторони наголосили на важливості продовження пошуку шляхів допомоги Україні в експорті зерна на світовий ринок, зокрема, до країн Глобального Півдня.

Єрмак та Салліван продовжили консультації щодо довгострокових зобов'язань щодо безпеки України та обговорили процес укладання двосторонніх угод з країнами-партнерами в рамках Спільної декларації про підтримку України, прийнятої на саміті НАТО у Вільнюсі.

Співрозмовники торкнулися теми реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського та можливості проведення майбутнього Глобального саміту світу.

Єрмак подякував США за оголошений учора пакет оборонної допомоги, до якого входять артилерія, ракети, боєприпаси, дрони "та інші значні можливості, що є критично важливими для України в її контрнаступі".

Також вони обговорили підготовку українських пілотів на літаках F-16 та реалізацію реформ у сферах боротьби з корупцією та верховенства права.

Єрмак подякував США, особисто президенту Джо Байдену, його адміністрації, а також обидві палати Конгресу та весь американський народ за "допомогу та підтримку України у боротьбі за свободу, незалежність та спільні демократичні сили".