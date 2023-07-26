Події

22:38 26.07.2023

Окупантам варто повертатися з Криму додому, поки кримський міст ще працює

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Окупантам варто повертатися з Криму додому, поки кримський міст ще працює

Крим може бути реінтегрований у державну тканину України досить швидко, сказав у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

"Провів кілька важливих нарад щодо підготовки міжнародних заходів у серпні, зокрема Кримської платформи. Готуємо й перелік деокупаційних кроків для Криму. Комплексних: і безпекових, і економічних, і соціальних. Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України", - сказав він.

За словами Зеленського, "уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що, поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію".

"Крим, як і вся Україна, буде вільним – вільним від усього російського зла, починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом. Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує", - заявив президент.

 

 

 

Теги: #крим #деокупація

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