Над Дніпропетровщиною збили ракету, постраждалих немає

Одну з ракет, випущених по Україні російськими окупантами, було збито в небі над Дніпропетровською областю в середу ввечері, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Увечері наші захисники збили над областю ракету. Через падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Люди не постраждали", - написав Лисак у телеграмі.

Крім того, за його словами, вранці в середу окупанти обстріляли з важкої артилерії м. Нікополь.

"Пошкоджені адмінбудівля та приватне підприємство. Побиті три житлові будинки, авто, газогін та лінії електропередач. Одна господарська споруда знищена. Минулося без жертв", - розповів Лисак.