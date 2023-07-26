Єрмак провів розмову з директором Офісу з національної безпеки при президентові Кореї

З метою координації виконання домовленостей, досягнутих за результатами нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем у Києві, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак провів розмову з директором Офісу з національної безпеки при президентові Республіки Корея Чо Те Йонгом.

Як повідомила пресслужба президента, Єрмак наголосив, що нещодавній візит до України лідера Республіки Корея був успішним і надзвичайно значущим для розвитку відносин між двома державами, які виходять на безпрецедентно високий рівень.

"Важливо, що під час візиту президент Республіки Корея виділив час для відвідання місць поблизу Києва, де на власні очі зміг побачити наслідки злочинів, які скоїв російський агресор на території України", - наголосив Єрмак.

Керівник Офісу президента розповів співрозмовнику про підготовку чергової зустрічі радників з національної безпеки лідерів держав щодо реалізації ініціатив України з відновлення сталого та справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН та міжнародного права.

Єрмак зазначив, що Україна продовжує активну роботу з імплементації Формули миру президента Володимира Зеленського та підготовки Глобального саміту миру.

Сторони також скоординували співпрацю України та Республіки Корея в гуманітарній та економічній сферах.