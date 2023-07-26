Події

19:54 26.07.2023

За добу на таврійському напрямку знищено дві роти окупантів і 13 одиниць їхньої техніки

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За добу на таврійському напрямку знищено дві роти окупантів і 13 одиниць їхньої техніки

Дві роти особового складу російських окупантів і 13 одиниць їхньої техніки було знищено минулої доби на таврійському напрямку фронту на півдні України, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога та мають певний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже дві роти. Знищено 13 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, гвинтокрил "Ка-52", РЕБ "Борисоглебськ", БпЛА "Орлан-10" тощо", - написав Тарнавський у телеграмі у середу.

Також, за його словами, було знищено три ворожі склади з паливно-мастильними матеріалами.

 

Теги: #рф #війна #втрати

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