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19:42 26.07.2023

Зеленський підписав закон, який передбачає створення Держреєстру санкцій

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Зеленський підписав закон, який передбачає створення Держреєстру санкцій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає створення Державного реєстру санкцій.

Згідно з картою законопроєкту №8392 про внесення змін до деяких законів щодо застосування санкцій, документ із підписом Зеленського повернуто до парламенту в середу, 26 липня.

Закон спрямований на удосконалення порядку стягнення активів фізичних та юридичних осіб у дохід держави та на забезпечення належного розгляду Вищим антикорупційним судом справ щодо застосування санкцій.

Держреєстр санкцій запроваджується для публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано персональні санкції. Ведення Реєстру санкцій покладається на Раду національної безпеки та оборони. Відповідно до закону, внесення до Реєстру санкцій інформації про застосування, скасування або зміни у санкціях здійснюється невідкладно, але не пізніше дня, наступного за днем оприлюднення указу Президента України про набуття чинності відповідного рішення Ради національної безпеки та оборони.

Як повідомлялося, законопроєкт №8392 Верховна Рада ухвалила загалом 13 липня.

Як зазначала у Фейсбуці голова департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Багатих, законопроєкт також усуває колізію щодо термінів звернення до суду, яка існувала між Кодексом адміністративного судочинства та законом "Про санкції", "що кожного разу давало примарний шанс опонентам клопотати про пропуск терміну; збалансуються (трохи збільшуються) строки розгляду та терміни оскарження, уточнюються інші процесуальні питання".

Теги: #закон #санкції #держреєстр

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