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18:22 26.07.2023

Lockheed Martin створить першу американську ракету з термоядерним двигуном - DARPA

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Американська компанія Lockheed Martin створить першу демонстраційну ракету з термоядерною руховою системою в рамках програми DRACO, повідомило в середу Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів міністерства оборони США (DARPA).

"DARPA уклало угоду з Lockheed Martin про початок робіт із конструювання та створення експериментальної ракети з термоядерною рушійною системою (X-NTRV) та її двигуна", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті управління.

За умовами угоди, Lockheed Martin має сконструювати, інтегрувати та протестувати компоненти ракети та її двигун, інша американська компанія BWX Technologies, своєю чергою, має сконструювати та виготовити ядерний реактор для забезпечення роботи двигуна.

Запуск ракети заплановано на 2027 рік.

Програму DRACO було ініційовано в січні цього року в рамках співпраці DARPA і Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA). Космічне відомство планує використовувати ракети з термоядерними двигунами для майбутніх пілотованих і дослідницьких марсіанських місій.

Теги: #сша #ракета #зброя

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