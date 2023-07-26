СБУ: 18 депутатів Держдуми РФ засуджено до тюремних термінів заочно

За матеріалами Служби безпеки України до тюремного ув'язнення засуджено ще 18 депутатів Держдуми РФ, матеріали стосовно ще 73 російських парламентаріїв направлено до суду, інформують в СБУ.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще 91 депутата держдуми РФ, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України. 18 із них засуджено до 15 років позбавлення волі, стосовно інших 73 російських депутатів – обвинувальні акти скеровано до суду", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За інформацією СБУ, встановлено, що 15 лютого 2022 р. чиновники підтримали постанову про звернення до президента РФ із проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"А вже 22 лютого вони проголосували за ратифікацію так званого договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між кремлем і терористичними організаціями "ЛНР/ДНР". Це рішення Москва використала як формальну підставу для початку повномасштабної збройної агресії проти України", - зазначається в повідомленні.

За цими фактами слідчі Служби безпеки проводили розслідування за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

У СБУ наголошують, що, оскільки 18 засуджених депутатів РФ наразі перебувають на території Росії, то початок строку відбування покарання визначено від дня їх фактичного затримання.

Слідчі дії проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській та Рівненській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.