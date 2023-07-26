Російські агресори пошкодили магістральну ЛЕП на сході України - "Укренерго"

Обстрілами росіян увечері вівторка пошкоджено одну з магістральних ліній електропередачі, що забезпечує передання електроенергії від електростанції на сході країни, тривають відновлювальні роботи, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі в середу, загалом в енергосистемі пік споживання був на 4% більшим, ніж у понеділок і зафіксований о 18:50.

"Для енергосистеми це потужність кількох теплових енергоблоків, які мають вмикатися додатково і кількість яких через ремонти суттєво обмежена", - зазначила НЕК, вкотре закликавши раціонально використовувати е/е, особливо з 16:00 до 23:00.

При цьому в компанії, зокрема, звернули увагу, що спека в деяких регіонах спадає, і це привід для того, щоб зменшити користування кондиціонерами.

"Це надасть змогу знизити навантаження на енергосистему, яка відновлюється після завданих росіянами масованих ракетних і дронових ударів. Що економніше ви використовуєте електроенергію, особливо у вечірні години, то менше додаткових енергоблоків доводиться вмикати і то більше часу в них залишається на відновлення", - пояснив системний оператор.

Він також зазначив, що до теперішнього часу через бойові дії та з інших причин загалом знеструмленими залишаються 411 населених пунктів.