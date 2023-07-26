Події

12:14 26.07.2023

Координатор ООН в Україні оглянула наслідки російського обстрілу Одеси

1 хв читати
Координатор ООН в Україні оглянула наслідки російського обстрілу Одеси

До Одеси прибула постійний координатор ООН в Україні Деніз Браун. Разом із мером Одеси та головою військової адміністрації вона оглянула Спасо-Преображенський собор, який пошкодила російська ракета 23 липня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Це ще одне явне порушення міжнародного гуманітарного права, де цивільні особи та цивільна інфраструктура, яка явно знищена, не є частиною війни. І такі будівлі, як цей об'єкт культурної спадщини, є ключовими для української ідентичності та культури", - прокоментувала Браун.

Вона зазначила, що собор - один з об'єктів, захищених ЮНЕСКО, тому він захищений ООН.

"Раніше я говорила про справедливість і відповідальність, і важливо задокументувати ці атаки та наслідки цих атак, щоб притягнути до відповідальності", - додала Браун.

Як повідомлялося, у ніч на 23 липня ворог атакував Одещину п’ятьма видами ракет, задіяв "Калібри", "Онікси", Х-22 і дві модифікації балістичних ракет "Іскандер", значну частину їх збита. Відомо про одного загиблого і 22 постраждалих. Унаслідок атаки пошкоджено 61 будівлю, зокрема 25 пам'яток архітектури.

Теги: #оон #собор #одеса #координатор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:01 25.07.2023
Суд заарештував колишнього одеського військкома з альтернативою застави у 150 млн грн

Суд заарештував колишнього одеського військкома з альтернативою застави у 150 млн грн

19:16 25.07.2023
ООН спростувала твердження Москви про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS

ООН спростувала твердження Москви про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS

17:38 24.07.2023
Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю

Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю

15:53 24.07.2023
Найближчими днями до Одеси прибуде місія ЮНЕСКО для здійснення оцінки пошкоджень об'єктів культурної спадщини - Мінкультури

Найближчими днями до Одеси прибуде місія ЮНЕСКО для здійснення оцінки пошкоджень об'єктів культурної спадщини - Мінкультури

14:58 24.07.2023
Екстрені відключення е/е в Одесі скасовано - ДТЕК

Екстрені відключення е/е в Одесі скасовано - ДТЕК

11:32 24.07.2023
В Одесі локальні екстрені відключення електроенергії

В Одесі локальні екстрені відключення електроенергії

22:50 23.07.2023
ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків

ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків

21:54 23.07.2023
Свято-Преображенський собор в Одесі буде відновлено – Зеленський

Свято-Преображенський собор в Одесі буде відновлено – Зеленський

20:57 23.07.2023
Росія навмисно атакує невибірковою зброєю великої потужності

Росія навмисно атакує невибірковою зброєю великої потужності

15:53 23.07.2023
Італія готова долучитися до відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі - посольство

Італія готова долучитися до відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі - посольство

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики

ДБР розслідує законність виїзду нардепа Арістова на Мальдіви під час війни

Окупанти вбили двох жителів Донеччини, ще двоє поранені за добу - ОВА

Двоє людей загинули, троє дістали поранення внаслідок масованого обстрілу Херсонської області

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

ОСТАННЄ

Найближчими днями в більшості областей України буде дощова погода

Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики

Екснардепу від "ОПЗЖ" Рабіновичу повідомлено про підозру в держзраді

Майже 16 тис. осіб на Філіппінах були змушені залишити свої будинки через тайфун

У Чорному морі перебувають 11 російських кораблів, зокрема один ракетоносій

ДБР розслідує законність виїзду нардепа Арістова на Мальдіви під час війни

Окупанти вбили двох жителів Донеччини, ще двоє поранені за добу - ОВА

Рятувальники завершили встановлення тимчасової переправи поруч з обваленим мостом на Закарпатті

Стефанчук закликав нардепів підтримати ухвалення законопроєкту про відновлення декларування

Російські окупанти 7 разів обстріляли прикордоння Сумщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА