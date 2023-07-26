Екснардепу від "ОПЗЖ" Рабіновичу повідомлено про підозру в держзраді

Колишньому народному депутату партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадиму Рабіновичу повідомлено про підозру в державній зраді, інформують у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Він розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться в повідомленні бюро в середу.

У повідомленні наголошується, що пропагандистська діяльність Рабіновича "допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України".

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора народному депутату України IX скликання від забороненої на теперішній час політичної партії "ОПЗЖ" повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.