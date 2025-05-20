Інтерфакс-Україна
Події
11:31 20.05.2025

ДБР передало до суду справу про держзраду ексзаступника секретаря РНБО Сівковича

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ДБР передало до суду справу про держзраду ексзаступника секретаря РНБО Сівковича

Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до суду справу щодо держзради колишнього посадовця РНБО Володимира Сівковича та трьох співробітників Федеральної служби безпеки РФ, які займалися шпигунством.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо державної зради колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України часів Януковича та трьох співробітників фсб рф за шпигунство", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі у вівторок.

Слідство встановило, що 5-а служба ФСБ РФ утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. "Очолив її начальник 9-го ("українського") управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби фсб росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники фсб, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва та представники інших державних органів країни-агресора", - зазначається в повідомленні.

В Бюро наголошують, що співробітники ФСБ залучили до своєї протиправної діяльності й представників колишньої влади в Україні, які з 2014 року знаходяться в Москві, зокрема і колишнього заступника секретаря РНБО. Судячи з фабули справи, йдеться про Сівковича.

Також, за інформацією відомства, у злочинну групу входив ексначальник ГУ СБУ в Криму, який своєю чергою залучив до групи інших громадян України.

"Експосадовець-втікач координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам рф відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України", - йдеться в повідомленні.

В ДБР уточнюють, що для прикриття колишній заступник секретаря РНБО створив у Москві "політичний офіс", працівники якого начебто займались суспільно-політичною діяльністю. "А насправді проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. Вони залучали до негласного співробітництва осіб, які мають розвідувальні можливості на території України та спроможні надавати допомогу працівникам фсб", - інформують у відомстві.

 

Теги: #дбр #сівкович #держзрада

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