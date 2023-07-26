Події

10:07 26.07.2023

Рятувальники завершили встановлення тимчасової переправи поруч з обваленим мостом на Закарпатті

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Рятувальники завершили встановлення тимчасової переправи поруч з обваленим мостом на Закарпатті

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій за ніч завершили підготовку тимчасової переправи через річку Тересва в Закарпатській області.

"Результат командної роботи - за ніч через річку Тересва було встановлено чотири секції важкого механізованого мосту ТММ-3М1 довжиною 40 м та розчищено місця під’їзних шляхів до тимчасової переправи", - зазначено в повідомленні у твіттері.

Проїзд автодорогою Н-09 забезпечено через тимчасову переправу, співробітники поліції забезпечують реверсивний рух.

Як повідомлялося, у Тячівському районі Закарпатської області 24 липня обвалився міст. Сполучення автомобільною дорогою національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" було зупинено. Станом на ранок 25 липня було відомо про п'ятьох постраждалих унаслідок обвалення мосту, серед них двоє дітей.

Теги: #міст #закарпатська_обл

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