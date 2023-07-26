Євросоюз має намір знизити енергоспоживання у 2030 р. на 11,7% більше за попередній прогноз



Рада Європейського союзу затвердила нові правила енергоефективності, націлені на зниження споживання енергії.

Держави-члени в сукупності забезпечать скорочення кінцевого енергоспоживання щонайменше на 11,7% у 2030 році порівняно з прогнозами, зробленими у 2020 році, йдеться в документі, опублікованому Радою у вівторок.

"Це означає верхню межу кінцевого енергоспоживання в ЄС у 763 млн тонн нафтового еквівалента і 993 млн тонн нафтового еквівалента для первинного споживання, - наголошується в повідомленні. - Ліміт кінцевого споживання буде обов'язковим для держав-членів колективно, в той час як мета споживання первинної енергії буде орієнтовною".

Кінцеве споживання енергії являє собою енергію, споживану кінцевими користувачами, в той час як споживання первинної енергії також включає те, що використовується для виробництва і постачання енергії.

Проєкти оновлених комплексних національних планів з енергетики та клімату (NECP) члени ЄС мали представити в червні 2023 року, а остаточні плани очікуються у 2024 році.

Формула розрахунку національного внеску в досягнення мети буде орієнтовною з можливістю відхилення від неї на 2,5%. Європейська комісія підрахує, чи відповідають усі внески цільовому показнику в 11,7%, і, якщо ні, введе поправки до національних показників.

"Формула ґрунтується, зокрема, на енергоємності, ВВП на душу населення, розвитку відновлювальних джерел енергії та потенціалу енергозбереження", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що "щорічна мета економії енергії для кінцевого споживання буде поступово збільшуватися з 2024 по 2030 рік".Директива з енергоефективності буде опублікована в "Офіційному журналі" ЄС і набуде чинності через 20 днів.