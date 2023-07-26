Росія та Іран посилюють військову співпрацю, налагоджують виробництво БпЛА



Іран продовжує залишатися головним військовим партнером Росії, масово постачає в країну-агресора ударні безпілотники та сприяє налагодженню їхнього виробництва в РФ, повідомив заступник прес-секретаря Держдепартаменту США Ведант Пател під час брифінгу у Вашингтоні.

"Іран залишається головним військовим спонсором Росії, і ми можемо сказати, що - ви чули, як ми говорили про це раніше цього року - що Росія отримала з Ірану сотні односторонніх ударних БПЛА, а також обладнання, пов'язане з виробництвом БПЛА", - заявив Пател.

Він також зазначив, що військове співробітництво між РФ та Іраном, спрямоване на терор мирного населення, продовжує поглиблюватися.

"Росія використовує іранські БПЛА для нанесення ударів по Києву, щоб тероризувати українське населення, і це партнерство, це військове партнерство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватися", - наголосив представник Держдепу.

