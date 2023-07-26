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00:40 26.07.2023

Міжнародна морська організація висловила розчарування припиненням дії Зернової ініціативи

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Міжнародна морська організація висловила розчарування припиненням дії Зернової ініціативи

Рада Міжнародної морської організації (ІМО) висловила глибоке розчарування припиненням дії Зернової ініціативи і підтвердила свої вимоги до Росії щодо негайного припинення військової агресії і загроз торговому судноплаванню, повідомило Мінвідновлення у Facebook.

Під час 129-ї сесії в Лондоні Міжнародна морська організація привітала зусилля України щодо забезпечення свободи і безпеки судноплавства в північно-західній частині Чорного моря і попередження глобальної продовольчої кризи. Організація застерегла Росію від будь-яких дій, які загрожуватимуть світовій продовольчій безпеці, а також постачанню в Україну продовольства, ліків і предметів першої необхідності, йдеться в повідомленні.

Країну-агресора закликали дотримуватися міжнародних конвенцій і припинити загрози торговельному судноплавству в Чорному морі.

"Продовольство для мільйонів людей не може бути зброєю в руках держави-агресора проти всього світу. Ані світ, ані Україна не повинні і не залежатимуть від бажання РФ брати чи ні участь у Зерновій ініціативі", - заявив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, слова якого цитуються в повідомленні.

Він запевнив, що Україна з партнерами шукає рішення для продовження агроекспорту та відновлення торговельного судноплавства, оскільки розуміє свою відповідальність у забезпеченні продовольчої безпеки світу та міжнародної торгівлі.

У Міністерстві нагадали, що рішенням Кабміну було створено Фонд у розмірі 20 млрд грн на забезпечення гарантій компенсацій, якщо судна або вантаж отримають пошкодження внаслідок військової агресії РФ.

Міжнародна морська організація (ІМО) є спеціалізованою установою ООН, яка регулює міжнародне торговельне судноплавство і відповідає за його безпеку. До складу організації входить 175 країн-членів.

 

Теги: #україна #imo #зерновая_инициатива #мінвідновлення

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