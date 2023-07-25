"ОККО", "Волиньсапрофос", "Торонто-Київ" і знову "Мультиплекс" стали учасниками другої зустрічі з бізнесом в ОП

Учасниками другої зустрічі координаційної платформи з вирішення проблемних питань бізнесом і правоохоронцями з боку бізнесу стали CEO "ОККО" Василь Даниляк, директор ТОВ "Волиньсапрофос" Євгеній Воловиченко, президент і керуючий партнер "Торонто-Київ" Юрій Кривошея та знову директор "Мультиплекс-Холдингу" Роман Романчук, який був присутнім на першій зустрічі.

"Сьогодні на черговій зустрічі з бізнесом і правоохоронцями розібрали абсолютно конкретні проблеми, пов'язані з питаннями природокористування, виділення земельних ділянок, будівництвом нових об'єктів і з недобросовісними діями банків, які здійснювали рейдерське захоплення об'єктів нерухомості", - прокоментував журналістам підсумки обговорення заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

За його словами, результати розгляду справ будуть уже найближчим часом.

"Починаємо з конкретних кейсів. Згодом перейдемо до змін у системі", - зазначив заступник голови Офісу президента.

Як повідомлялося, на першій зустрічі тиждень тому бізнес представляли співзасновник компанії Time Investment Group Радислав Ткаченко, менеджер із фіскального регулювання "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков і керівник зернового напряму "Олам Україна" Олексій Пахомов. Планується, що зустрічі відбуватимуться в Офісі президента щотижня.

Компанія "Мультиплекс-Холдинг" заснована 2003 року. На кінець 2022 року мережа налічувала 29 кінотеатрів, з яких вісім зазнали пошкоджень різного ступеня в результаті російської військової агресії. Компанія має конфлікт із Бюро економічної безпеки, яке веде проти неї справу за несвоєчасну сплату ЄСВ на початку війни, хоча борг згодом було погашено.

Українсько-канадське СП "Торонто-Київ" створено 1992 року як девелоперську компанію для будівництва та подальшої експлуатації об'єктів нерухомості. Дочірня компанія СП - ТОВ "ТК-Проперті Менеджмент" (Київ). "Торонто-Київ" було першим власником однойменного бізнес-центру в центрі Києві навпроти костелу, до складу якого входить готель Holiday Inn. Наприкінці листопада 2017 року було оголошено про реструктуризацію боргу "Торонто-Київ" перед Альфа-Банком (наприкінці минулого року перейменований на Сенс Банк) у рамках процедури, визначеної законом "Про фінансову реструктуризацію". За кілька днів до націоналізації Сенс Банку в соціальних мережах з'явилася інформація про нібито рейдерські дії банку щодо боржника, проте офіційно сторони її не коментували.

"ОККО" є однією з найбільших мереж АЗС в Україні. Крім того ОККО планує будівництво гірськолижного курорту на території Славської об'єднаної територіальної громади (Львівська обл.) з інвестиціями близько $500 млн.

"Волиньсапрофос" позиціонує себе як інноваційне виробничо-аграрне підприємство, що опікується виробництвом органічних добрив преміумкласу на основі сапропелю, паливних брикетів Pini-Kay з натуральної деревини та вирощуванням малини. За даними компанії, вона один із найбільших виробників 100% органічного добрива на основі сапропелю в Європі з повним технологічним циклом, виробничою потужністю до 20 тис. тонн щорічно з можливістю розширення до 100 тис. тонн.

До групи компаній входить ТОВ "Волиньсапрофос" (завод) і ТОВ "Українська Органіка" (компанія з продажу) з головним офісом у Києві.