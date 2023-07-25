ЄС має допомогти у витратах на вивезення українського зерна "коридорами солідарності"

Українське зерно за відсутності "зернової угоди" можна було б вивозити "коридорами солідарності", але знадобиться підтримка Євросоюзом транспортних витрат, заявив член Єврокомісії (ЄК) із сільського господарства Януш Войцеховський.

"Якщо неможливо продовжити угоду щодо Чорноморської зернової ініціативи, не було б жодної проблеми транспортувати решту зерна "коридорами солідарності". Але ми маємо враховувати всі наслідки нинішньої ситуації", - сказав єврокомісар у вівторок на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС із сільського господарства.

За його словами, ЄС міг би допомагати вивозити у такий спосіб "майже повністю" експортні обсяги України.

Єврокомісар повідомив, що "на полях" засідання ради обговорював із міністрами п'яти прикордонних країн, які мають проблеми через українську сільгосппродукцію (Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини), ставлення до транзиту українського зерна їхніми територіями. "І мені сказали, що немає проблем із транзитом, що транзит через ці п'ять держав-членів триває, і перешкод немає", - продовжив Войцеховський.

"Але, попри все, потрібна допомога для транспортування. У чому політичний ризик? Через вартість транзиту, вартість транспортних витрат торгівля (зерном) стає недостатньо привабливою (...). І якщо необхідно, я зроблю пропозицію колегії (єврокомісарів) щодо надання допомоги в оплаті транспорту, використовуючи союзні кошти. Наразі це лише моя особиста позиція, але я пропоную зайнятися цим питанням, тому що ми бачимо ризик, що Росія отримає з цього свою вигоду", - пояснив член Єврокомісії.

Він додав: "У певний момент стане вигідніше купувати зерно в Росії, ніж платити за українські зернові, перевезені через транзитні країни. Ціна такого зерна зросте, і російське зерно стане вигіднішим".

У відповідь на запитання, чи продовжуватимуть тимчасову заборону на імпорт до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України після закінчення терміну 15 вересня, Войцеховський сказав: "Я переконаний, що до 15 вересня ми маємо дати оцінку ситуації на той момент. Ми також повинні будемо вивчити стан урожаю цього року, у нас на той час буде більше інформації (...). Лише після (збирання) врожаю все стане ясніше. (...) Потрібно буде простежити за розвитком ситуації. І я вважаю, що у вересні до закінчення тимчасових заходів ми маємо визначитися".

Він нагадав, що коли запроваджували автономні торговельні заходи для п'яти країн, передбачався аналіз ринкової ситуації що два місяці. Найближчий буде здійснено в серпні.

Єврокомісар додав, що питання про розширення, зокрема на прохання Польщі, списку продуктів, що підпадають під ці заходи, не обговорювали, але воно "заслуговує на вивчення".