Події

19:54 25.07.2023

ЄС має допомогти у витратах на вивезення українського зерна "коридорами солідарності"

2 хв читати
ЄС має допомогти у витратах на вивезення українського зерна "коридорами солідарності"

Українське зерно за відсутності "зернової угоди" можна було б вивозити "коридорами солідарності", але знадобиться підтримка Євросоюзом транспортних витрат, заявив член Єврокомісії (ЄК) із сільського господарства Януш Войцеховський.

"Якщо неможливо продовжити угоду щодо Чорноморської зернової ініціативи, не було б жодної проблеми транспортувати решту зерна "коридорами солідарності". Але ми маємо враховувати всі наслідки нинішньої ситуації", - сказав єврокомісар у вівторок на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС із сільського господарства.

За його словами, ЄС міг би допомагати вивозити у такий спосіб "майже повністю" експортні обсяги України.

Єврокомісар повідомив, що "на полях" засідання ради обговорював із міністрами п'яти прикордонних країн, які мають проблеми через українську сільгосппродукцію (Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини), ставлення до транзиту українського зерна їхніми територіями. "І мені сказали, що немає проблем із транзитом, що транзит через ці п'ять держав-членів триває, і перешкод немає", - продовжив Войцеховський.

"Але, попри все, потрібна допомога для транспортування. У чому політичний ризик? Через вартість транзиту, вартість транспортних витрат торгівля (зерном) стає недостатньо привабливою (...). І якщо необхідно, я зроблю пропозицію колегії (єврокомісарів) щодо надання допомоги в оплаті транспорту, використовуючи союзні кошти. Наразі це лише моя особиста позиція, але я пропоную зайнятися цим питанням, тому що ми бачимо ризик, що Росія отримає з цього свою вигоду", - пояснив член Єврокомісії.

Він додав: "У певний момент стане вигідніше купувати зерно в Росії, ніж платити за українські зернові, перевезені через транзитні країни. Ціна такого зерна зросте, і російське зерно стане вигіднішим".

У відповідь на запитання, чи продовжуватимуть тимчасову заборону на імпорт до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України після закінчення терміну 15 вересня, Войцеховський сказав: "Я переконаний, що до 15 вересня ми маємо дати оцінку ситуації на той момент. Ми також повинні будемо вивчити стан урожаю цього року, у нас на той час буде більше інформації (...). Лише після (збирання) врожаю все стане ясніше. (...) Потрібно буде простежити за розвитком ситуації. І я вважаю, що у вересні до закінчення тимчасових заходів ми маємо визначитися".

Він нагадав, що коли запроваджували автономні торговельні заходи для п'яти країн, передбачався аналіз ринкової ситуації що два місяці. Найближчий буде здійснено в серпні.

Єврокомісар додав, що питання про розширення, зокрема на прохання Польщі, списку продуктів, що підпадають під ці заходи, не обговорювали, але воно "заслуговує на вивчення".

Теги: #зерно #україна #єс #вивезення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:57 25.07.2023
Аграрні міністри ЄС проти згубного зловживання продовольством з боку РФ у війні проти України

Аграрні міністри ЄС проти згубного зловживання продовольством з боку РФ у війні проти України

17:36 25.07.2023
Росія може посилити кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі - глава МЗС Великої Британії

Росія може посилити кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі - глава МЗС Великої Британії

15:59 25.07.2023
Кулеба: Вимога деяких країн продовжити обмеження ЄС на ввезення українського зерна після 15 вересня неприйнятна і суперечить їхнім власним інтересам

Кулеба: Вимога деяких країн продовжити обмеження ЄС на ввезення українського зерна після 15 вересня неприйнятна і суперечить їхнім власним інтересам

14:40 25.07.2023
У ЄС наголошують на важливості "балтійського коридору" для вивезення українського зерна

У ЄС наголошують на важливості "балтійського коридору" для вивезення українського зерна

13:01 25.07.2023
Єврокомісія виділила Україні EUR1,5 млрд у межах пакету макрофінансової допомоги - фон дер Ляєн

Єврокомісія виділила Україні EUR1,5 млрд у межах пакету макрофінансової допомоги - фон дер Ляєн

08:20 25.07.2023
Литва запропонувала Єврокомісії підтримати агроекспорт України через порти країн Балтії

Литва запропонувала Єврокомісії підтримати агроекспорт України через порти країн Балтії

06:32 25.07.2023
Ворог здійснив 24 обстріли прикордоння Сумської області

Ворог здійснив 24 обстріли прикордоння Сумської області

05:15 25.07.2023
Ворог атакував Київ із БпЛА, ППО знищила всі цілі

Ворог атакував Київ із БпЛА, ППО знищила всі цілі

04:04 25.07.2023
У Київській області зафіксовано ворожі БПЛА

У Київській області зафіксовано ворожі БПЛА

02:25 25.07.2023
Збільшилась до 5 кількість постраждалих внаслідок обвалу мосту на Закарпатті

Збільшилась до 5 кількість постраждалих внаслідок обвалу мосту на Закарпатті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд заарештував колишнього одеського військкома з альтернативою застави у 150 млн грн

Суд відправив під арешт нардепа Пономарьова на 60 днів без права застави - прокуратура

Україна розпочинає спільну з НАТО підготовку плану взаємосумісності - Зеленський

“Інтерфакс-Україна” та Фонд Східна Європа запускають спецпроєкт про досвід громад із адаптації та інтеграції ВПО

Резніков: Україна продовжить завдавати ударів по Криму і Керченському мосту

ОСТАННЄ

Суд заарештував колишнього одеського військкома з альтернативою застави у 150 млн грн

Кличко обговорив із послом США підготовку столиці до опалювального сезону

ООН спростувала твердження Москви про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS

Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження противника

За добу на лінії фронту відбулося 20 бойових зіткнень, українські війська продовжують наступальну операцію

Найбільшу активність у громадсько-політичній діяльності виявляють українські діаспори у США, Польщі та Німеччині - дослідження

Суд відправив під арешт нардепа Пономарьова на 60 днів без права застави - прокуратура

Компанія Rheinmetall надасть Україні два ЗРК Skynex у другій половині року

Україна розпочинає спільну з НАТО підготовку плану взаємосумісності - Зеленський

Мовний омбудсмен розпочав перевірку щодо застосування державної мови в АТ "Укрзалізниця"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА