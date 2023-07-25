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19:16 25.07.2023

ООН спростувала твердження Москви про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS

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ООН спростувала твердження Москви про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS

 В Організації Об’єднаних Націй заявили, що теракт в Оленівці "не був спричинений ракетою HIMARS", проте джерело вибуху не було встановлено, повідомляє Reuters.

"Правозахисний орган ООН, який заявив, що провів великі інтерв'ю з тими, хто вижив, і проаналізував додаткову інформацію, додав, що інцидент "не був спричинений ракетою HIMARS". Він заявив, що не встановив джерела вибуху, але продовжуватиме стежити за розвитком подій", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок.

У заяві наголошується, що РФ не дала доступу до окупованих частин України, і не надала задовільних гарантій безпеки для відвідування об'єкта.

Своєю чергою Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що "військовополонені, які були поранені або загинули в Оленівці, і члени їхніх родин заслуговують на те, щоб правда була відома, а винних у порушенні міжнародного права було притягнуто до відповідальності".

Як повідомлялося, 28 липня 2022 року збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримували українських військовополонених. За даними Офісу генерального прокурора, унаслідок вибуху загинуло близько 40 українських військових і 130 дістали поранень.

Теги: #теракт #оон #оленівка

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