Події

18:11 25.07.2023

Суд відправив під арешт нардепа Пономарьова на 60 днів без права застави - прокуратура

2 хв читати
Суд відправив під арешт нардепа Пономарьова на 60 днів без права застави - прокуратура

Печерський районний суд обрав запобіжний захід народному депутату від "ОПЗЖ", якого підозрюють у державній зраді, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд обрав народному депутату VII, VIII, IX скликань від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

У повідомленні не вказано імені заарештованого нардепа, однак, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", ідеться про Олександра Пономарьова.

Як повідомлялося, у понеділок, 24 липня, за матеріалами Державного бюро розслідувань народному депутату від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - за життя" Олександру Пономарьову очно повідомили про підозру в державній зраді. За інформацією слідства, депутат перейшов на бік ворога на початку війни. У перший же день повномасштабного вторгнення РФ він виїхав із Києва до окупованого Бердянська.

Задля збереження власних статків і підприємств, які розміщувалися в окупованому місті, він почав співпрацювати із загарбниками. За оперативними даними, афілійовані з ним підприємства досі надають у користування військовим РФ приміщення, забезпечують їх харчуванням та паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, місцеві ЗМІ, що перебувають в орбіті впливу депутата, транслюють проросійські наративи та пропаганду, вводячи в оману населення Бердянська.

За час роботи з окупантами депутат відвідував тимчасово окупований Крим та РФ. Згодом через комерційні спори з окупантами депутат вирішив повернувся на неокуповану частину України.

Народному депутату повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

 

Теги: #суд #прокуратура #пономарьов #опзж

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:01 25.07.2023
Суд заарештував колишнього одеського військкома з альтернативою застави у 150 млн грн

Суд заарештував колишнього одеського військкома з альтернативою застави у 150 млн грн

07:21 25.07.2023
Комунальне підприємство Запоріжжя вимагає через суд виселення церкви з орендованого у міста приміщення

Комунальне підприємство Запоріжжя вимагає через суд виселення церкви з орендованого у міста приміщення

12:53 24.07.2023
Очільника Державної судової адміністрації викрито на підбурюванні до давання хабара суддям Верховного Суду

Очільника Державної судової адміністрації викрито на підбурюванні до давання хабара суддям Верховного Суду

12:21 22.07.2023
До суду передано справу проти членів угруповання, які вчиняли на Харківщині розбій, видаючи себе за правоохоронців

До суду передано справу проти членів угруповання, які вчиняли на Харківщині розбій, видаючи себе за правоохоронців

22:12 20.07.2023
Акціонери Сенс Банку повідомили НБУ про намір оскаржити його націоналізацію в суді

Акціонери Сенс Банку повідомили НБУ про намір оскаржити його націоналізацію в суді

18:22 20.07.2023
Судова заборона діяльності "ОПЗЖ" виключає можливість визнати нардепом наступного в партійному списку кандидата після Плачкової - ЦВК

Судова заборона діяльності "ОПЗЖ" виключає можливість визнати нардепом наступного в партійному списку кандидата після Плачкової - ЦВК

17:46 18.07.2023
У вересні в Гаазі Core Group обговорить ідею "інтернаціонального" трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України - Смирнов

У вересні в Гаазі Core Group обговорить ідею "інтернаціонального" трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України - Смирнов

07:43 18.07.2023
Суд 1-ї інстанції вирішив стягнути з ексвласника банку "Фінансова ініціатива" Бахматюка 1,8 млрд грн на користь НБУ

Суд 1-ї інстанції вирішив стягнути з ексвласника банку "Фінансова ініціатива" Бахматюка 1,8 млрд грн на користь НБУ

16:09 17.07.2023
Суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, залишили під вартою

Суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, залишили під вартою

14:31 17.07.2023
До суду скеровано обвинувачення проти Януковича та ексзаступника міністра юстиції у справі про захоплення державної влади - Генпрокуратура

До суду скеровано обвинувачення проти Януковича та ексзаступника міністра юстиції у справі про захоплення державної влади - Генпрокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд заарештував колишнього одеського військкома з альтернативою застави у 150 млн грн

Україна розпочинає спільну з НАТО підготовку плану взаємосумісності - Зеленський

“Інтерфакс-Україна” та Фонд Східна Європа запускають спецпроєкт про досвід громад із адаптації та інтеграції ВПО

Резніков: Україна продовжить завдавати ударів по Криму і Керченському мосту

На бахмутському напрямку українські воїни утримують ініціативу, продовжують щодня сотнями метрів звільняти територію

ОСТАННЄ

ЄС має допомогти у витратах на вивезення українського зерна "коридорами солідарності"

Кличко обговорив із послом США підготовку столиці до опалювального сезону

ООН спростувала твердження Москви про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS

Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження противника

За добу на лінії фронту відбулося 20 бойових зіткнень, українські війська продовжують наступальну операцію

Найбільшу активність у громадсько-політичній діяльності виявляють українські діаспори у США, Польщі та Німеччині - дослідження

Компанія Rheinmetall надасть Україні два ЗРК Skynex у другій половині року

Україна розпочинає спільну з НАТО підготовку плану взаємосумісності - Зеленський

Мовний омбудсмен розпочав перевірку щодо застосування державної мови в АТ "Укрзалізниця"

Росія може посилити кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі - глава МЗС Великої Британії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА