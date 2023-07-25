Суд відправив під арешт нардепа Пономарьова на 60 днів без права застави - прокуратура

Печерський районний суд обрав запобіжний захід народному депутату від "ОПЗЖ", якого підозрюють у державній зраді, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд обрав народному депутату VII, VIII, IX скликань від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

У повідомленні не вказано імені заарештованого нардепа, однак, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", ідеться про Олександра Пономарьова.

Як повідомлялося, у понеділок, 24 липня, за матеріалами Державного бюро розслідувань народному депутату від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - за життя" Олександру Пономарьову очно повідомили про підозру в державній зраді. За інформацією слідства, депутат перейшов на бік ворога на початку війни. У перший же день повномасштабного вторгнення РФ він виїхав із Києва до окупованого Бердянська.

Задля збереження власних статків і підприємств, які розміщувалися в окупованому місті, він почав співпрацювати із загарбниками. За оперативними даними, афілійовані з ним підприємства досі надають у користування військовим РФ приміщення, забезпечують їх харчуванням та паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, місцеві ЗМІ, що перебувають в орбіті впливу депутата, транслюють проросійські наративи та пропаганду, вводячи в оману населення Бердянська.

За час роботи з окупантами депутат відвідував тимчасово окупований Крим та РФ. Згодом через комерційні спори з окупантами депутат вирішив повернувся на неокуповану частину України.

Народному депутату повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).