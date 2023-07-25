Події

17:37 25.07.2023

Мовний омбудсмен розпочав перевірку щодо застосування державної мови в АТ "Укрзалізниця"

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Мовний омбудсмен розпочав перевірку щодо застосування державної мови в АТ "Укрзалізниця"

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розпочав заходи державного контролю за застосуванням державної мови в АТ "Укрзалізниця".

"З відкритих джерел нам стало відомо про випадок застосування недержавної мови на пасажирських залізничних квитках без жодного перекладу інформації українською. Це серйозне порушення мовного закону з боку "Укрзалізниці", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці у вівторок.

Кремінь зазначив, що вже було підписано наказ про здійснення державного контролю за застосуванням державної мови АТ "Укрзалізниця".

"Переконаний, що ситуація буде виправлена, а винні понесуть відповідальність", - наголосив він.

У пресслужбі уповноваженого із захисту державної мови нагадують, що згідно зі статтею 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" підприємства, установи та організації всіх форм власності зобов'язані здійснювати обслуговування та надавати інформацію про товари/послуги державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися й іншими мовами.

Крім цього, відповідно до статті 36 закону, послуги у сфері транспорту в Україні мають надаватися державною мовою, також у всіх видах транспорту, вокзалах, аеропортах і портах інформація має бути державною мовою. У разі потреби вона може дублюватися англійською. Мовою у сфері обслуговування пасажирів є державна мова.

 

Теги: #омбудсмен #укрзалізниця #кремінь

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