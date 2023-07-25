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13:45 25.07.2023

В Одеській області запроваджують жорсткий моніторинг витрачання держкоштів - обладміністрація

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В Одеській області запроваджують жорсткий моніторинг витрачання держкоштів - обладміністрація

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив про запровадження моніторингу витрачання державних коштів в області та ініціював перегляд планів закупівель на користь допомоги армії та відновлення пошкоджених об'єктів.

"Сьогодні попередив усіх про запровадження жорсткого моніторингу за витрачанням державних коштів. Дороги, де є нагальна потреба - ремонтуємо, а все решта: клумби, плитка, лавочки тощо - залишаємо на потім. Попросив очільників міських і районних адміністрацій переглянути плани закупівель і віднайти внутрішні резерви для відбудови та допомоги армії", - написав Кіпер у телеграм у вівторок.

За його словами, незабаром в області розпочнеться проведення фінансового аудиту "абсолютно всіх закупівель, які здійснюють або планують здійснювати найближчим часом структури ОВА та районні адміністрації Одеської області".

"Після проведеної перевірки всі необовʼязкові тендери будуть скасовані, а гроші, виділені на них, переспрямовані на військові потреби, відбудову зруйнованої агресором інфраструктури та допомогу ВПО", - повідомив Кіпер.

 

Теги: #бюджет #одеська_область

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