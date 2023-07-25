У Закарпатській області встановлюють тимчасову переправу на місці обваленого мосту - ДСНС

Особовий склад Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводить заходи із підготовки місця для встановлення тимчасової переправи в Тячівському районі Закарпатської області, де в понеділок, 24 липня, сталося обвалення мосту.

Як повідомляє пресслужба ДСНС у телеграм-каналі, на місці буде встановлено важкий механізований міст ТММ-3М1. Тривають роботи із підготовки з'їзду з дорожнього полотна автомобільної дороги Н-09 "Мукачево-Рогатин" обабіч мосту.

"Комунальними службами здійснюється навантаження та підвезення піщано-гравійної суміші для підсипання з'їзду на місця встановлення механізованих мостів. До ліквідації наслідків аварії залучено 21 одиницю техніки та 43 людини. Від ДСНС залучено 13 одиниць техніки та 35 рятувальників", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, у Тячівському районі Закарпатської області в понеділок, 24 липня, обвалився міст. Сполучення автомобільною дорогою національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" зупинено. Станом на ранок вівторка було відомо про 5 постраждалих унаслідок обвалення мосту, серед них двоє дітей.