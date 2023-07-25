Події

07:26 25.07.2023

Міст на Закарпатті обвалився через семикратне перевищення ваги вантажівки

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Обвалення трьох секцій мостового переходу через річку Тересва біля однойменного села Тячівського району стався через те, що ним намагалася проїхати вантажівка з піском вагою понад 45 тонн, повідомило Агентство відновлення в ніч на вівторок.

"Сьогодні, під час руху вантажівки з піском вагою понад 45 тонн – допустима вага була перевищена у 7 разів – секції аварійного мосту обвалилися. Разом із вантажівкою також провалився легковий автомобіль, який проїжджав через міст. Зараз відомо про п'ятьох потерпілих, один – у важкому стані", - сказано у релізі.

Уточнюється, що мостовий перехід розташований на автомобільній дорозі Н-09 Мукачеве – Рахів – Івано-Франківськ – Львів. Він був збудований у 1957 році і з того часу жодного разу капітально не ремонтувався. Проїзд мостом підтримувався виключно в рамках експлуатаційного утримання, повідомили в Агентстві відновлення.

Також зазначається, що з 2018 року штучна споруда перебувала в аварійному стані. З огляду на цю обставину, було заборонено проїжджати транспортним засобам вагою понад 7 тонн. Відповідні попереджувальні знаки було встановлено.

Рух автомобільного транспорту організували в об'їзд через населені пункти Крива – Терново – Нересниця – Вільхівці – Бедевля.

 

 

 

Теги: #обвал #причина #міст

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