Україна потребує термінового посилення ППО - Зеленський у розмові з Сунаком

Президент України Володимир Зеленський у розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком заявив, що країна потребує термінового посилення ППО для захисту людей, історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи.

"Розповів про щоденні намагання Росії зруйнувати історичний центр Одеси та портову інфраструктуру. Ми мусимо захистити Одесу", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, під час розмови "обговорили подальшу оборонну співпрацю, перебіг українських наступальних операцій, актуальні оборонні потреби України".

"Відзначили з Ріші Сунаком ухвалення "Групою семи" спільної декларації про підтримку України на Вільнюському саміті НАТО та подальше приєднання до неї інших країн. А також скоординували майбутні кроки для її наповнення конкретними гарантіями безпеки на двосторонній основі", - написав також Зеленський.

Джерело https://t.me/V_Zelenskiy_official/7106?fbclid=IwAR1gini_Tj4gIYKvdobexwKKWkLgSFRLhXkxxywz4uF8r4M_icF40l1YMt0.