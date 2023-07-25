Події

11:12 25.07.2023

Червоний Хрест України передає Запоріжжю та Дніпру захисні маски-респіратори

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Червоний Хрест України передає Запоріжжю та Дніпру захисні маски-респіратори

Товариство Червоного Хреста України передає громадам Запоріжжя та Дніпра захисні маски-респіратори.

"Понад 4000 захисних масок-респіраторів Український Червоний Хрест передає громадам за підтримки Канадського Червоного Хреста. Наразі зазначена гуманітарна допомога першочергово передається у Запоріжжя та Дніпро", - повідомило ТЧХУ у вівторок у фейсбуці.

Український Червоний Хрест також повідомив, що маски-респіратори поступово відправлятимуть і до інших міст України, жителям яких потенційно можуть знадобитися такі засоби захисту.

Ці види респіраторів забезпечують щонайменше 15 хвилин захисту органів дихання, зору та обличчя від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз, що в разі небезпеки дасть змогу захистити громадян під час екстреної евакуації.

Теги: #респіратори #тчху

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