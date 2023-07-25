У Києві 23-річний водій збив на смерть військовослужбовця і травмував іще двох - поліція

У ніч на вівторок 23-річний водій автомобіля "Фольксваген" збив на смерть на блок-посту в Києві військовослужбовця Нацгвардії і травмував іще двох військових, повідомляють у ГУ Нацполіції Києва.

У повідомленні очільника столичної поліції на сайті зазначено, що о 00:05 вівторка до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на блок-посту біля станції метро "Святошин" водій автомобіля "Фольксваген" скоїв ДТП із потерпілими.

"Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий територіального центру комплектування", - інформують у поліції.

"Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією поліції Києва, правоохоронці оглянули водія на предмет алкогольного сп'яніння за допомогою приладу "Драгер", алкоголю в його організмі не виявили, а подальші експертизи встановлять, чи перебував він під дією наркотиків.

Винуватця ДТП затримано, слідчі столичної поліції порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.