Події

10:41 25.07.2023

У Києві 23-річний водій збив на смерть військовослужбовця і травмував іще двох - поліція

2 хв читати
У Києві 23-річний водій збив на смерть військовослужбовця і травмував іще двох - поліція

У ніч на вівторок 23-річний водій автомобіля "Фольксваген" збив на смерть на блок-посту в Києві військовослужбовця Нацгвардії і травмував іще двох військових, повідомляють у ГУ Нацполіції Києва.

У повідомленні очільника столичної поліції на сайті зазначено, що о 00:05 вівторка до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на блок-посту біля станції метро "Святошин" водій автомобіля "Фольксваген" скоїв ДТП із потерпілими.

"Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий територіального центру комплектування", - інформують у поліції.

"Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією поліції Києва, правоохоронці оглянули водія на предмет алкогольного сп'яніння за допомогою приладу "Драгер", алкоголю в його організмі не виявили, а подальші експертизи встановлять, чи перебував він під дією наркотиків.

Винуватця ДТП затримано, слідчі столичної поліції порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Теги: #дтп #київ #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:15 25.07.2023
Ворог атакував Київ із БпЛА, ППО знищила всі цілі

Ворог атакував Київ із БпЛА, ППО знищила всі цілі

14:49 24.07.2023
У суботу в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - ЦГО ім. Срезневського

У суботу в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - ЦГО ім. Срезневського

18:59 22.07.2023
Із 24 липня в Києві поновлюється оплата за паркування

Із 24 липня в Києві поновлюється оплата за паркування

10:48 21.07.2023
У Києві ракетна небезпека - голова КМВА

У Києві ракетна небезпека - голова КМВА

10:15 21.07.2023
Київ за півтора року витратив понад 1,2 млрд грн на фінансування сил оборони - Кличко

Київ за півтора року витратив понад 1,2 млрд грн на фінансування сил оборони - Кличко

10:06 21.07.2023
У Києві сталася пожежа на території Гідропарку, постраждалих немає - ДСНС

У Києві сталася пожежа на території Гідропарку, постраждалих немає - ДСНС

20:35 20.07.2023
Голова Українського інституту національної пам'яті підтримав заміну герба на монументі "Батьківщина-Мати"

Голова Українського інституту національної пам'яті підтримав заміну герба на монументі "Батьківщина-Мати"

15:40 20.07.2023
У Львові зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, трьох людей госпіталізували

У Львові зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, трьох людей госпіталізували

16:40 19.07.2023
В Одеській області правоохоронці затримали 10 правопорушників, які незаконно переправляли через кордон військовозобов'язаних - поліція

В Одеській області правоохоронці затримали 10 правопорушників, які незаконно переправляли через кордон військовозобов'язаних - поліція

12:43 19.07.2023
Третій саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в Києві

Третій саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна потребує термінового посилення ППО - Зеленський у розмові з Сунаком

Українські морпіхи збили російський вертоліт Ка-52

У ГУР розкрили деталі перехопленої російської доповіді про цілеспрямований зрив "зернової угоди"

Екснардепу Мураєву заочно повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

Українські воїни вибили росіян із позицій поблизу Андріївки на бахмутському напрямку

ОСТАННЄ

Україна потребує термінового посилення ППО - Зеленський у розмові з Сунаком

Українські морпіхи збили російський вертоліт Ка-52

ЗСУ в понеділок просунулися біля Бахмута й Оріхова - ISW

Червоний Хрест України передає Запоріжжю та Дніпру захисні маски-респіратори

У ГУР розкрили деталі перехопленої російської доповіді про цілеспрямований зрив "зернової угоди"

Окупанти обстріляли шість прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях та двічі Середина-Буду

Екснардепу Мураєву заочно повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

Ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі станом на ранок немає - ВМС ЗСУ

Усі ударні дрони над Київщиною було збито, через падіння уламків горіла трава

Окупанти атакували вночі Черкащину область ударними дронами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА