Окупанти обстріляли шість прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях та двічі Середина-Буду

Російські окупанти двічі обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області минулої доби, повідомляють у телеграм-каналі Оперативного командування "Північ".

"Середина Буда - 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм; 8 приходів, ймовірно ствольна артилерія", - йдеться в повідомленні.

Під вогонь окупантів також потрапили шість сіл, що розташовані неподалік від державного кордону з РФ

Бояро-Лежачі та Сваркове Шосткинського району, Леонівка, Блешня та Гай Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також Клюси Корюківського району Чернігівської області.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Леонівка - 2 приходи, ймовірно міномет 82 мм; Блешня - 6 приходів, ймовірно ствольна артилерія. Новгород-Сіверська громада: Гай - 24 приходи, ймовірно САУ. Сновська громада: Клюси - 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Сумська область. Шосткінський район… Бояро-Лежачі - 17 приходів, ймовірно міномет 82 мм; Сваркове - 15 приходів, ймовірно ствольна артилерія", - повідомляють у зведенні.

Загалом за добу було дев'ять обстрілів (77 вибухів) із різних видів озброєння.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано, розповіли в Оперативному командуванні.

Джерело: https://t.me/ok_pivnich1/4088