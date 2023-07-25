Ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі станом на ранок немає - ВМС ЗСУ

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на 9:00 вівторка, 25 липня, перебувають вісім російських кораблів, серед них жодного носія ракет "Калібр", повідомляється на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у фейсбуці.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному - вісім, із них три носії "Калібрів" загальним залпом до 28 ракет.

За минулу добу окупованою Керч-Єнікальською протокою в бік Азовського моря пройшли 30 суден, з них 11 - з Босфору; в бік Чорного моря - 10 суден, з них п'ять пройшли далі в бік Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - ідеться в повідомленні.

"Калібр НК" - ракети, призначені для пусків із надводних кораблів російського ЧФ. Дальність ураження таких ракет - понад 2500 км по наземних цілях і більше ніж 375 км - по морських.