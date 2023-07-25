Події

09:30 25.07.2023

Окупанти атакували вночі Черкащину область ударними дронами

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Три ударні безпілотні літальні апарати, випущені російськими окупантами по Черкаській області в ніч на вівторок, влучили в поле та сільськогосподарську споруду, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Ворог атакував нашу Черкащину ударними БПЛА. Маємо три влучання. Два "шахеди" поцілили в поля, ще один - у порожній с/г ангар. На щастя, минулося без постраждалих і пожеж. Працюють оперативні групи", - написав Табурець у телеграмі.

 

Теги: #дрони #черкаська_область

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