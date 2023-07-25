Події

08:59 25.07.2023

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів через Шепетівку

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"Укрзалізниця" відновила рух поїздів через Шепетівку

АТ "Укрзалізниця" відновила рух поїздів через Шепетівку, але на деяких маршрутах очікуються затримки, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що небезпеки для пасажирів немає, поїзд 31 Запоріжжя-Перемишль поїде вже за звичним маршрутом.

Разом із тим, у пресслужбі повідомляють про затримки на таких маршрутах:

1. Поїзд №3 Запоріжжя - Ужгород 4 години 30 хвилин;

2. Поїзд №96 Рахів - Київ 2 години 30 хвилин;

3. Поїзд №87 Запоріжжя - Ковель 6 годин.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку.

 

 

 

Теги: #рух #укрзалізниця #відновлення

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