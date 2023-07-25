Втрати окупантів становили 600 одиниць особового складу

Втрати російських окупантів за добу становили 600 осіб особового складу, 12 танків, 13 бронемашин, 30 артилерійських систем, 14 БПЛА і 12 од. автотехніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 243220 (+600) осіб ліквідовано, танків - 4174 (+12) од, бойових броньованих машин - 8131 (+13) од, артилерійських систем - 4705 (+30) од, РСЗВ - 698 (+1) од, засобів ППО - 454 (+2) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 310 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3977 (+14), крилаті ракети - 1307 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7194 (+12) од, спеціальна техніка - 703 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.