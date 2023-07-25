ССО ліквідували ворожі РЕБ на бахмутському напрямку
Аеророзвідники Сил спеціальних операцій (ССО) України ліквідували ворожі комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ) на бахмутському напрямку, повідомила пресслужба ССО.
"Комплекси радіоелектронної боротьби "Тріада" та "Леєр-2" знищено завдяки аеророзвідникам одного з підрозділів ССО України. Це сталося на Бахмутському напрямку", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що там українські військові провели розвідку позицій противника і після виявлення цілей вдало навели і скоригували артилерію Сил оборони.
"Загалом за невеликий період часу точним вогнем було уражено 9 ворожих цілей. Крім комплексів РЕБ також було знищено артилерійські гармати, бронетехніку противника", - додали в ССО.
Також разом із розвідниками свої завдання відпрацьовують і оператори FPV-дронів, які завдають ударів не лише по техніці та живій силі, а й знищують засоби спостереження противника, наголошують у пресслужбі.