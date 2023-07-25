Комунальне підприємство Запоріжжя вимагає через суд виселення церкви з орендованого у міста приміщення

У Запоріжжі комунальне підприємство через суд вимагає від Управління Запорізької Єпархії УПЦ виселення церкви з орендованого у міста приміщення, повідомляється в Реєстрі судових рішень Господарського суду Запорізької області.

Згідно з інформацією, опублікованою в судовому реєстрі, до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Комунального підприємства "Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлово-будівельне об'єднання №7" до Управління Запорізької Єпархії Української православної церкви про звільнення будівлі площею понад 510 кв. метрів, де нині розташовується церква.

Згідно з інформацією суду, будівлю використовувала єпархія УПЦ з грудня 2002 р. відповідно до закону України "Про оренду державного та комунального майна".

У відповідь на судовий позов запорізьких комунальників про виселення церкви з орендованих приміщень єпархія попросила суд відкласти розгляд справи на час дії воєнного стану.

Суд відмовив відповідачу в задоволенні прохання, оскільки "воєнний стан у країні не є підставою для відтермінування розгляду справи, а в Запоріжжі нині не ведуться активні бойові дії, а також працює "Укрпошта".

Раніше, 12 липня, сесія Запорізької міськради проголосувала за припинення взаємовідносин Запорізької міської територіальної громади з релігійними організаціями УПЦ (Московського патріархату), "як з організаціями, керівні органи яких знаходяться на території країни-агресора".

Запорізькі депутати закликали священнослужителів і парафіян (УПЦ МП) вийти з лав цієї церкви і сісти за стіл переговорів із Православною церквою України.