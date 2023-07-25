Події

07:21 25.07.2023

Комунальне підприємство Запоріжжя вимагає через суд виселення церкви з орендованого у міста приміщення

1 хв читати
Комунальне підприємство Запоріжжя вимагає через суд виселення церкви з орендованого у міста приміщення

У Запоріжжі комунальне підприємство через суд вимагає від Управління Запорізької Єпархії УПЦ виселення церкви з орендованого у міста приміщення, повідомляється в Реєстрі судових рішень Господарського суду Запорізької області.

Згідно з інформацією, опублікованою в судовому реєстрі, до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Комунального підприємства "Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлово-будівельне об'єднання №7" до Управління Запорізької Єпархії Української православної церкви про звільнення будівлі площею понад 510 кв. метрів, де нині розташовується церква.

Згідно з інформацією суду, будівлю використовувала єпархія УПЦ з грудня 2002 р. відповідно до закону України "Про оренду державного та комунального майна".

У відповідь на судовий позов запорізьких комунальників про виселення церкви з орендованих приміщень єпархія попросила суд відкласти розгляд справи на час дії воєнного стану.

Суд відмовив відповідачу в задоволенні прохання, оскільки "воєнний стан у країні не є підставою для відтермінування розгляду справи, а в Запоріжжі нині не ведуться активні бойові дії, а також працює "Укрпошта".

Раніше, 12 липня, сесія Запорізької міськради проголосувала за припинення взаємовідносин Запорізької міської територіальної громади з релігійними організаціями УПЦ (Московського патріархату), "як з організаціями, керівні органи яких знаходяться на території країни-агресора".

Запорізькі депутати закликали священнослужителів і парафіян (УПЦ МП) вийти з лав цієї церкви і сісти за стіл переговорів із Православною церквою України.

 

 

Теги: #суд #запоріжжя #комунпідприємство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:53 24.07.2023
Очільника Державної судової адміністрації викрито на підбурюванні до давання хабара суддям Верховного Суду

Очільника Державної судової адміністрації викрито на підбурюванні до давання хабара суддям Верховного Суду

22:12 20.07.2023
Акціонери Сенс Банку повідомили НБУ про намір оскаржити його націоналізацію в суді

Акціонери Сенс Банку повідомили НБУ про намір оскаржити його націоналізацію в суді

17:46 18.07.2023
У вересні в Гаазі Core Group обговорить ідею "інтернаціонального" трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України - Смирнов

У вересні в Гаазі Core Group обговорить ідею "інтернаціонального" трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України - Смирнов

07:43 18.07.2023
Суд 1-ї інстанції вирішив стягнути з ексвласника банку "Фінансова ініціатива" Бахматюка 1,8 млрд грн на користь НБУ

Суд 1-ї інстанції вирішив стягнути з ексвласника банку "Фінансова ініціатива" Бахматюка 1,8 млрд грн на користь НБУ

08:39 16.07.2023
Унаслідок ворожих обстрілів у частині одного з районів Запоріжжя відсутнє енергопостачання, є поранений

Унаслідок ворожих обстрілів у частині одного з районів Запоріжжя відсутнє енергопостачання, є поранений

05:28 15.07.2023
Суд заарештував генсека УАФ Запісоцького на 60 діб

Суд заарештував генсека УАФ Запісоцького на 60 діб

23:10 14.07.2023
Намісника Києво-Печерської Лаври Павла взяли під варту з альтернативою застави більш ніж у 33 млн грн

Намісника Києво-Печерської Лаври Павла взяли під варту з альтернативою застави більш ніж у 33 млн грн

12:22 13.07.2023
Проєкт із допомоги переселенцям у Запоріжжі від чеської People in Need завершився

Проєкт із допомоги переселенцям у Запоріжжі від чеської People in Need завершився

17:12 12.07.2023
Кількість постраждалих через падіння невстановленого об'єкта в Запоріжжі збільшилася до 18, серед них шестеро дітей - ОВА

Кількість постраждалих через падіння невстановленого об'єкта в Запоріжжі збільшилася до 18, серед них шестеро дітей - ОВА

16:06 12.07.2023
Унаслідок ворожої атаки по Запоріжжю постраждали 5 осіб, із них одна дитина - ДСНС

Унаслідок ворожої атаки по Запоріжжю постраждали 5 осіб, із них одна дитина - ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Запорізька АЕС перевела блок №4 у стан "гарячий зупин" всупереч вимоги атомного регулятора

Зеленський головним завданням на фронті назвав знищення техніки, складів і штабів окупанта

На засіданні Ставки розглянули питання експорту зерна та російських ударів по зерновій інфраструктурі

На Одещині та Миколаївщині готові до атак РФ із моря та повітря

Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard та іншої техніки

ОСТАННЄ

Жертв ворожого обстрілу Костянтинівки вже двоє

ССО ліквідували ворожі РЕБ на бахмутському напрямку

Ворог обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району, є пошкодження

Через ворожі обстріли "Укрзалізниця" змінює маршрут поїздів львівського напрямку

Міст на Закарпатті обвалився через семикратне перевищення ваги вантажівки

За минулу добу відбулося понад 35 бойових зіткнень із ворогом

25 липня: Яке сьогодні свято

Ворог здійснив 24 обстріли прикордоння Сумської області

Ворог атакував Київ із БпЛА, ППО знищила всі цілі

У Київській області зафіксовано ворожі БПЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА