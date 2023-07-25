Події

01:06 25.07.2023

МАГАТЕ знайшло на Запорізькій АЕС протипіхотні міни

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МАГАТЕ знайшло на Запорізькій АЕС протипіхотні міни

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили на майданчику Запорізької атомної електростанції протипіхотні міни, заявив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

Наголошується, що під час огляду в неділю, 23 липня, команда МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром майданчика ЗАЕС.

Експерти перебували у зоні обмеженого доступу – на території, куди не заходить обслуговуючий персонал станції.

"МАГАТЕ було відомо про розміщення мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях усередині. Наша команда повідомила про цей конкретний випадок ЗАЕС і їм сказали, що це військове рішення, і воно знаходиться в зоні, яка контролюється військовими", – сказав генеральний директор Гроссі.

Водночас Гроссі наголосив, що наявність таких вибухових речовин на майданчику суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ та інструкціям з ядерної безпеки та створює додатковий психологічний тиск на персонал станції. 

Теги: #україна #магате #міни #заес

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