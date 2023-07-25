Події

00:14 25.07.2023

Запорізька АЕС перевела блок №4 ЗАЕС у стан "гарячий зупин" всупереч вимоги атомного регулятора

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Тимчасово окупована Запорізька АЕС перевела енергоблок №4 у стан "гарячий зупин" незважаючи на вимоги Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) та НАЕК "Енергоатом", повідомила прес-служба компанії у понеділок увечері.

"Такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію ядерної установки. Наразі експлуатація енергоблоку №4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані "холодного зупину", - наголошується у заяві НАЕК.

В "Енергоатомі" нагадали, що після підриву РФ 6 червня греблі Каховської ГЕС та фактичного зникнення Каховського водосховища виникли реальні ризики недостатнього підживлення атомної станції водою, що охолоджує.

"Це блокує можливість роботи ЗАЕС на потужності та російська окупаційна адміністрація станції та представники "Росатому" про це знають. А значить, це є безперечним ризиком для ядерної та радіаційної безпеки через тривале простого обладнання енергоблоку, відсутність належного регламентного технічного обслуговування та ремонту обладнання", - зазначили в НА.

За словами президента "Енергоатому" Петра Котіна, використовуючи стратегічний об'єкт як військову базу, і ухвалюючи подібні рішення про переведення реактора в стан "гарячого зупинки", окупаційна адміністрація порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки станції.

НАЕК закликав МАГАТЕ вжити заходів впливу на окупаційну адміністрацію ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан "холодного зупину" та поширити відповідну ноту серед країн-членів агентства.

Крім того, компанія звернулася до Генеральної прокуратури України у зв'язку зі вчиненням протиправних дій, що містять ознаки складу кримінальних правопорушень у частині низки статей кримінального кодексу щодо порушення правил ядерної чи радіаційної безпеки, порушення правил поводження з вибуховими чи радіоактивними матеріалами, а також тероризм.

Як повідомлялося, ДІЯРУ наказом №338 від 28 червня 2023 року обмежила ліцензійні умови експлуатації енергоблоків №3-6 Запорізької АЕС станом "холодна зупинка", вважаючи це оптимальним рішенням в умовах тимчасової окупації станції військами РФ та втрати водних ресурсів Каховського водосховища після підриву.

Крім того, енергоблок №3 ЗАЕС може також експлуатуватись у стані "зупинок для ремонту", зазначила інспекція.

До цього наказом №501 від 18 серпня 2022 року ДІЯРУ внесла відповідні зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1-2 ЗАЕС, відповідно до яких експлуатація енергоблоку №1 здійснюється у станах "перевантаження палива"-"холодний зупин", а енергоблока №2 – у режимі "холодний зупин". 

Теги: #блок #україна #заес

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