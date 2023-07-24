Померла важко поранена дитина внаслідок ворожих обстрілів у Костянтинівці (Донецька обл.) станом на 20:52 понеділка, ще шістьох людей поранено, серед них троє дітей, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"Оновлення на 20:52. На жаль, важко поранену дитину врятувати не вдалося", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, ще шестеро цивільних дістали поранення внаслідок обстрілу Костянтинівки. Серед поранених троє дітей.

"Близько 19-ї години рашисти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Стріляли із РСЗВ "Смерч" із касетними боєприпасами - саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника", - зазначив Кириленко.

Очільник ОВА наголосив, що "росіяни вкотре доводять, що воюють із цивільними, і у своєму бажанні вбивати не зупиняються ні перед чим".

Кириленко закликав громадян евакуювати дітей із зони бойових дій, зазначивши, що "все необхідне для цього надають".