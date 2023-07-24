Зеленський: Блокування сухопутних шляхів експорту агропродукції з України неприпустиме

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, присвячену питанням експорту агропродукції українського виробництва.

"Наша позиція зрозуміла: блокування експорту суходолом після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження, у жодному вигляді неприпустиме. Ми тримаємо зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштовуватиме", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що українська влада "вірить у домовленості з Європейською комісією, але готується до будь-якого розвитку подій".

У нараді взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заступники керівника Офісу президента Ростислав Шурма та Андрій Сибіга, перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко та заступник міністра економіки Тарас Качка, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міністр агрополітики Микола Сольський.

Як повідомлялося, Польща у квітні першою запровадила односторонню заборону на ввезення української агропродукції, порушуючи Угоду про асоціацію та внутрішні норми Євросоюзу. Її приклад наслідували Болгарія, Угорщина і Словаччина. ЄС з 2 травня запровадив заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до зазначених країн і Румунії, замінивши односторонні рішення, а 5 червня продовжив їх до 15 вересня.

Однак після цієї дати представники зазначеної п'ятірки країн неодноразово заявляли про необхідність продовження цього терміну після 15 вересня і можливе розширення обмежуваних товарів. Зокрема 19 липня у Варшаві відбулася зустріч п'ятірки, щоб підготувати заяву для Європейської комісії про продовження заборони і поширення її на інші товари.

Україна, зі свого боку, наполягає, що 15 вересня - це остаточна дата, після якої заборону не має бути продовжено. Свириденко зазначила, що якщо заборону все ж таки буде продовжено, то в такому разі Україна буде змушена розглянути дзеркальні заходи.